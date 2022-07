Calciomercato Roma, nuovo obiettivo per la difesa: lo vuole Mourinho! (Di lunedì 25 luglio 2022) Arrivano notizie per quanto riguarda il mercato in entrata della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo ufficiale Twitter, i giallorossi per la difesa non sono interessati soltanto a Zagadou, ma ci sono stati i primi contatti con il Manchester United per Bailly. Bailly Roma Manchester United Anni fa fu acquistato dal Manchester per 34 milioni di sterline quando Mourinho sedeva in panchina dei Red Devils. Adesso potrebbero bastarne poco meno di 10 per trovare un accordo con la società.Sarebbe stato proprio lo Special One a chiedere il difensore ivoriano. Il 28enne Eric Bailly nell’ultima stagione ha disputato appena 12 partite tra campionato e coppe. Con l’arrivo di Lisandro Martinez, gli spazi sembrerebbero chiudersi ancor di più e per questo il giocatore starebbe spingendo per l’addio. Alessio ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) Arrivano notizie per quanto riguarda il mercato in entrata della. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo ufficiale Twitter, i giallorossi per lanon sono interessati soltanto a Zagadou, ma ci sono stati i primi contatti con il Manchester United per Bailly. BaillyManchester United Anni fa fu acquistato dal Manchester per 34 milioni di sterline quando Mourinho sedeva in panchina dei Red Devils. Adesso potrebbero bastarne poco meno di 10 per trovare un accordo con la società.Sarebbe stato proprio lo Special One a chiedere il difensore ivoriano. Il 28enne Eric Bailly nell’ultima stagione ha disputato appena 12 partite tra campionato e coppe. Con l’arrivo di Lisandro Martinez, gli spazi sembrerebbero chiudersi ancor di più e per questo il giocatore starebbe spingendo per l’addio. Alessio ...

