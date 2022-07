Calciomercato Milan, assalto a Chukwuemeka dell’Aston Villa (Di lunedì 25 luglio 2022) A Milano, sponda rossonera, il Calciomercato deve decisamente ancora decollare. Dopo aver perso Kessie a parametro zero, il Diavolo ha necessità di trovare un degno sostituto a centrocampo. E se i vari approcci per il portoghese Renato Sanches non sembrano portare risultati, Maldini sta pensando di cambiare obiettivo. La politica del Milan in questi ultimi anni è di scovare i migliori talenti in giro per l’Europa, e di valorizzarli a Milanello. Tattica che ha portato lo scorso anno addirittura uno scudetto, e che potrebbe ripetersi anche nel caso di Carney Chukwuemeka. Il ragazzo è un centrocampista 18enne dell’Aston Villa, con il quale ha esordito in Premier League nella stagione 2020/21. Nell’ultimo campionato ha iniziato a collezionare un minutaggio importante, ... Leggi su zon (Di lunedì 25 luglio 2022) Ao, sponda rossonera, ildeve decisamente ancora decollare. Dopo aver perso Kessie a parametro zero, il Diavolo ha necessità di trovare un degno sostituto a centrocampo. E se i vari approcci per il portoghese Renato Sanches non sembrano portare risultati, Maldini sta pensando di cambiare obiettivo. La politica delin questi ultimi anni è di scovare i migliori talenti in giro per l’Europa, e di valorizzarli aello. Tattica che ha portato lo scorso anno addirittura uno scudetto, e che potrebbe ripetersi anche nel caso di Carney. Il ragazzo è un centrocampista 18enne, con il quale ha esordito in Premier League nella stagione 2020/21. Nell’ultimo campionato ha iniziato a collezionare un minutaggio importante, ...

