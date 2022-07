Calciomercato Lazio, Provedel si complica: si fa spazio l’ipotesi Sportiello (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Lazio: si complica la pista Provedel per il ruolo di secondo portiere, prende così quota l’ipotesi Sportiello Per la Lazio si starebbe complicando la pista che porta a Ivan Provedel dello Spezia. I liguri non hanno intenzione di abbassare le pretese nonostante l’insistenza del portiere che vede nell’approdo a Formello la svolta della propria carriera. C’è chi giura che tra domanda e offerta ballino 500mila euro: ipotesi dura da prendere seriamente in considerazioni. Tare e Lotito si stanno dunque guardando intorno e nelle ultime ore, come scritto dal Corriere dello Sport, è spuntata la candidatura di Sportiello. Contratto in scadenza nel 2023, l’Atalanta potrebbe cederlo per 2.5 milioni di euro. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022): sila pistaper il ruolo di secondo portiere, prende così quotaPer lasi starebbendo la pista che porta a Ivandello Spezia. I liguri non hanno intenzione di abbassare le pretese nonostante l’insistenza del portiere che vede nell’approdo a Formello la svolta della propria carriera. C’è chi giura che tra domanda e offerta ballino 500mila euro: ipotesi dura da prendere seriamente in considerazioni. Tare e Lotito si stanno dunque guardando intorno e nelle ultime ore, come scritto dal Corriere dello Sport, è spuntata la candidatura di. Contratto in scadenza nel 2023, l’Atalanta potrebbe cederlo per 2.5 milioni di euro. ...

