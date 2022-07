Calciomercato Fiorentina | Milenkovic è terribilmente irritato

Leggi su zon

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sembrava essere il nome caldo di questa sessione di. Ma ad oggi non è ancora arrivata una singola offerta per lui a Firenze. Per Nikolaquesta doveva essere l’estate del grande salto in una big, il giusto passo in avanti dopo tanti anni di onorato servizio in viola. Anche se ancora 24enne, il serbo ha giocato per lagià per 5 stagioni, non un numero da poco. Per questo motivo, il difensore aveva stipulato con Rocco Commisso, presidente viola stimatissimo da, un autentico gentlemen’s agreement. Il presidente e il suo difensore infatti si erano promessi che a fine campionato, se qualche big avesse richiesto il serbo, tra l’altro anche in scadenza nel 2023, lanon si sarebbe opposta. Per tanto, al giocatore sarebbe stato concesso di fare il ...