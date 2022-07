Calciomercato Bologna, sirene dalla Francia per Theate: offerta dal Rennes (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Bologna: i rossoblù hanno ricevuto un’offerta dal Rennes per il difensore Theate Il Bologna e la Serie A potrebbero salutare Arthur Theate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, un club di Ligue 1 si sarebbe fatto avanti per il difensore. Si tratta del Rennes che nella giornata di ieri ha presentato un’offerta ufficiale per il belga al club rossoblù. I francesi sono ora in attesa di una risposta in giornata, sperando di poter chiudere il più velocemente possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022): i rossoblù hanno ricevuto un’dalper il difensoreIle la Serie A potrebbero salutare Arthur. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, un club di Ligue 1 si sarebbe fatto avanti per il difensore. Si tratta delche nella giornata di ieri ha presentato un’ufficiale per il belga al club rossoblù. I francesi sono ora in attesa di una risposta in giornata, sperando di poter chiudere il più velocemente possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

