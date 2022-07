Calcio mercato. La Salernitana cerca di convincere Mertens. Il Presidente Iervolino, dopo Cavani, punta su di un altro ex azzurro (Di lunedì 25 luglio 2022) Sogno di una notte di mezza estate o solida realtà? In una storia della quale è protagonista Mertens , paragonato ad uno dei protagonisti delle avventure di Peter Pan, può succedere tutto ed il contrario di tutto. Se poi la storia di Mertens è ambientata nella stagione del Calcio mercato diventa davvero difficile distinguere il vero dal falso, il possibile dall’inverosimile. Una cosa è certa. Il Presidente Iervolino vuole convincere Mertens ad indossare la maglia della Salernitana. Quotidiani nazionali e siti specializzati hanno fatto deflagrare una vera e propria bomba di Calcio mercato che sta appassionando i tifosi granata e che anche i tifosi del Napoli seguono con molta attenzione (leggi di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Sogno di una notte di mezza estate o solida realtà? In una storia della quale è protagonista, paragonato ad uno dei protagonisti delle avventure di Peter Pan, può succedere tutto ed il contrario di tutto. Se poi la storia diè ambientata nella stagione deldiventa davvero difficile distinguere il vero dal falso, il possibile dall’inverosimile. Una cosa è certa. Ilvuolead indossare la maglia della. Quotidiani nazionali e siti specializzati hanno fatto deflagrare una vera e propria bomba diche sta appassionando i tifosi granata e che anche i tifosi del Napoli seguono con molta attenzione (leggi di ...

