Calcio femminile, Europei 2022: l’Inghilterra sfida la Svezia per la Finale, Francia e Germania si giocano l’altro pass (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è prossimi ai titoli di coda di questi Europei 2022 di Calcio femminile. Quattro le compagini rimaste per un sogno, chiamato titolo continentale. Inghilterra, Svezia, Germania e Francia le squadre che hanno saputo imporsi e guadagnarsi questa chance. Si prospettano confronti aperti a qualunque risultato in cui saranno gli episodi a determinare il risultato più del solito. Domani, 26 luglio (ore 21.00), le padrone di casa affronteranno la Svezia in un match nel quale tecnica e forza fisica saranno le caratteristiche essenziali. Se si guarda ai numeri le inglesi godono dei favori del pronostico: nella fase a gironi 14 gol fatti e nessuno subito, con il roboante 8-0 alla Norvegia a impressionare. Tuttavia, la vittoria di misura contro la Spagna (2-1) ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è prossimi ai titoli di coda di questidi. Quattro le compagini rimaste per un sogno, chiamato titolo continentale. Inghilterra,le squadre che hanno saputo imporsi e guadagnarsi questa chance. Si prospettano confronti aperti a qualunque risultato in cui saranno gli episodi a determinare il risultato più del solito. Domani, 26 luglio (ore 21.00), le padrone di casa affronteranno lain un match nel quale tecnica e forza fisica saranno le caratteristiche essenziali. Se si guarda ai numeri le inglesi godono dei favori del pronostico: nella fase a gironi 14 gol fatti e nessuno subito, con il roboante 8-0 alla Norvegia a impressionare. Tuttavia, la vittoria di misura contro la Spagna (2-1) ...

gippu1 : Argomenti-trappola che nulla hanno a che fare con lo sport di alto livello, agitati da chi vuole confinare il calci… - tonicasubtonica : RT @CarolinaMorace: Francia-Olanda semifinale Euro2022 Per chi vuole conoscere il calcio femminile: Delphine Cascarino attaccante della Fra… - PippoMM1 : @LauraFarachi ??Ma che poi, il calcio femminile non è uguale al maschile! Io ho visto partite della coppa dei campio… - ArrigoSacchi442 : RT @CarolinaMorace: Francia-Olanda semifinale Euro2022 Per chi vuole conoscere il calcio femminile: Delphine Cascarino attaccante della Fra… - MicheleTossani : RT @CarolinaMorace: Francia-Olanda semifinale Euro2022 Per chi vuole conoscere il calcio femminile: Delphine Cascarino attaccante della Fra… -