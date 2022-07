Buonasera, sono un robot che gioca a scacchi. E se mi cogli di sorpresa ti spezzo un dito (Di lunedì 25 luglio 2022) Buonasera – sono un robot – sono un robot che gioca a scacchi – sono in grado di giocare quattro partite contemporaneamente – consto di un enorme braccio rotante – sono un robot – riesco a leggere le situazioni di gioco – Buonasera – calcolo la mossa più conveniente – afferro il pezzo da muovere con l’estremità del mio braccio – sposto il pezzo nella casella più opportuna – non sbaglio mai la mossa – non faccio muovere i cavalli in diagonale – non faccio muovere gli alfieri a L – sono un robot – dopo la mossa lascio il mio avversario a pensare – ruoto di novanta gradi per osservare un’altra scacchiera – ruoto di novanta gradi per ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 25 luglio 2022)ununchein grado dire quattro partite contemporaneamente – consto di un enorme braccio rotante –un– riesco a leggere le situazioni di gioco –– calcolo la mossa più conveniente – afferro il pezzo da muovere con l’estremità del mio braccio – sposto il pezzo nella casella più opportuna – non sbaglio mai la mossa – non faccio muovere i cavalli in diagonale – non faccio muovere gli alfieri a L –un– dopo la mossa lascio il mio avversario a pensare – ruoto di novanta gradi per osservare un’altraera – ruoto di novanta gradi per ...

