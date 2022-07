Brutta batosta per Raoul Bova: sparirà dalla tv per due anni (Di lunedì 25 luglio 2022) Brutto risveglio per Raoul Bova e i suoi fan: difatti l’attore sparirà dal piccolo schermo per almeno due anni. Ultimamente, Raoul Bova, in vista anche del periodo estivo, si è dedicato maggiormente alle sue figlie. Infatti, non sono passate inosservate alcuni immagini ritraenti il meraviglioso quadretto familiare in vacanza, a Roccella Jonica, in Calabria, paese d’origine dell’attore medesimo. Raoul Bova – Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante questo periodo di meritato riposo, intanto i tabloid impazzano a causa di una Brutta notizia che ha sconvolto i suoi fan. Eh già, perché, purtroppo, Raoul Bova non lo vedremo per un po’. Un colpo improvviso e un dispiacere non poterlo più ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) Brutto risveglio pere i suoi fan: difatti l’attoredal piccolo schermo per almeno due. Ultimamente,, in vista anche del periodo estivo, si è dedicato maggiormente alle sue figlie. Infatti, non sono passate inosservate alcuni immagini ritraenti il meraviglioso quadretto familiare in vacanza, a Roccella Jonica, in Calabria, paese d’origine dell’attore medesimo.– Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante questo periodo di meritato riposo, intanto i tabloid impazzano a causa di unanotizia che ha sconvolto i suoi fan. Eh già, perché, purtroppo,non lo vedremo per un po’. Un colpo improvviso e un dispiacere non poterlo più ...

_StrawberryGuy_ : @_IfICouldFly_91 weeee da quanto tempo :D pure io bene dai, grazie grazie per ora sta andando decentemente, a parte… - poesiadeimotori : Brutta batosta per #Mercedes. Niente di nuovo se guardiamo i distacchi dai primi nel corso di tutta la stagione, ma… - mmithvllway : 2020, brutta batosta per la mia salute mentale; 2021, brutta esperienza, stavo malissimo, ho iniziato le terapie; 2… - BiagiFeliciello : @Ardito98731919 Questa volta prenderete una brutta batosta ( fatelo largo il campo……, siate inclusivi) - AlvisiConci : RT @IngrossoMassimo: Il Veneto produttivo e operoso guarda con incredulità alle incomprensibili evoluzioni di Salvini. Zaia invece da buon… -