Brunetta, lo sfogo del ministro in tv dopo l'attacco della Fascina. «Mobbizzato per la statura» (Di lunedì 25 luglio 2022) Verrebbe da guardarlo come si vede lui: «Io sono bello come la Cuccarini», disse una volta. Ma al di là dell'iperbole, non c'è niente di più irritante delle... Leggi su ilmattino (Di lunedì 25 luglio 2022) Verrebbe da guardarlo come si vede lui: «Io sono bello come la Cuccarini», disse una volta. Ma al di là dell'iperbole, non c'è niente di più irritante delle...

HuffPostItalia : Sfogo in tv di Renato Brunetta contro il bullismo social di Marta Fascina: 'Violentato per la mia altezza' - RaiNews : Il ministro risponde al body shaming. Ecco lo sfogo di Brunetta in tv contro Marta Fascina, compagna di Berlusconi:… - Garth597927371 : @acgussy1 @Capezzone @atlanticomag @AndreaVenanzoni Laura Boldrini solidarizza con Brunetta dopo il suo sfogo sulle… - DeSantis1948 : RT @HuffPostItalia: Sfogo in tv di Renato Brunetta contro il bullismo social di Marta Fascina: 'Violentato per la mia altezza' https://t.co… - FreddiRossetto : RT @HoaraBorselli: Laura #Boldrini solidarizza con #Brunetta dopo il suo sfogo sulle offese fisiche subite dalla destra cattiva. Perché non… -