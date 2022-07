Brunetta | “Ho sofferto per essere chiamato nano o tappo Da Marta Fascina invettive personali”

Corriere : «Ho sofferto perché mi chiamavano ‘nano’, anche Fascina mi ha violentato su questo» - Agenzia_Ansa : 'Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché h… - marcogbarbero : Brunetta: «Ho sofferto perché mi chiamavano ‘nano’, anche Marta Fascina mi ha violentato su questo»… - lascolomba : RT @Agenzia_Ansa: 'Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché ho fatt… - LuigiSpreafico3 : @manginobrioches Io a Brunetta oggi posso riservare solo un educato e sofferto silenzio. -

Renatonon è solo emozionato, è chiaramente scosso: "Da una vita vengo violentato per la mia altezza, anzi per la mia bassezza. Mi dicono tappo, nano... hoe continuo a soffrire per ...Non è bastato il 'riposino in pace' proferito da Berlusconi dopo l'uscita die Gelmini da Forza Italia in seguito alla votazione di fiducia sul governo Draghi. Ad ...tappo o nano e ho...... a soffrire. Ma, non tanto per Brunetta, ma per i bambini, che non hanno avuto la fortuna di essere alti, belli e che stanno soffrendo e che possono avere in me un esempio, e che dicono ‘Guardate ...La mozione vittima body shaming ha contribuito, ma la caduta del governo Draghi e le elezioni hanno fatto il resto. Hanno, cioè, provocato - e stanno provocando - il terremoto dentro ...