Britt Baker | “Paige sarebbe la mia dream opponent”

(Di lunedì 25 luglio 2022)è una delle wrestler piu’ importanti del roster della AEW. Dopo una lunga cavalcata da campionessa della divisione femminile ha indubiamente messo al tappeto alcune delle migliori wrestler del mondo. Quella che manca all’appello secondo il suo punto di vista èche tra l’altro adesso è libera dal contratto che la legava alla WWE. Scambio di cortesie “Amoe ua madre con la quale ho anche lottato e rispetto la mentalità della loro famiglia. E’ stata tanto di ispirazione per me e sono sempre stata una sua fan. Mi piacerebbe affrontarla un giorno.” La risposta della britannica non si è fatta attendere: “Mettetemi sotto contratto, mi piacerebbe avere un pezzo di!”.

IsolaWrestling : WWE: BAYLEY RISPONDE ALLA SFIDA DI BRITT BAKER - theshieldofspo1 : Bayley risponde alla sfida di Britt Baker - TSOWrestling : La dottoressa aveva sfidato la Role Model alcuni giorni fa #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : WWE: Bayley risponde alla sfida di Britt Baker - zazoomblog : Britt Baker: “Vi dico come procede il recupero di Adam Cole” - #Britt #Baker: #procede #recupero… -

World Wrestling

, Brandi Rhodes, MJF, Penta El Zero M, Rey Fenix e The Icon Sting (acquistate la sua nuova t - shirt su Amazon) e gli ultimi incredibili ingressi nel roster: CM Punk, Bryan Danielson, Adam ...Owen Hart Memorial Tournament Finals :batte Ruby Soho Una vittoria tutta in casa dal momento che è stata, compagna di Adam Cole nella vita di tutti i giorni, a ottenere lo ... Britt Baker punta una delle Four Horsewomen della WWE: “Voglio lei” Bayley su Twitter ha risposto alla sfida lanciata da Britt Baker alcuni giorni fa, un match che però è davvero un'ipotesi remota al momento.Si sa che ormai grazie ai social network non esistono più barriere invalicabili: tra queste rientrano anche le barriere 'imposte' tra le federazioni di wrestling e i loro atleti. Spesso sentiamo parla ...