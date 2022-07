OsservatorPigro : @cussiddu Credo che in Brasile non si usino più i costumi da bagno -

Agenzia ANSA

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro arriva con la moglie Michelle al lancio della sua campagna elettorale di rielezione nell'arena sportiva Maracanazinho di Rio de Janeiro, indi folla per il presidente: tanti i sostenitori presenti allo stadio. 25 luglio 2022... che gli insetti sono squisiti, che devono farsi geolocalizzare anche quando vanno al, che ... 'Perché lei non ha parlato ai giovani indi aborto e nozze gay'. Bergoglio: 'La Chiesa si è ... Brasile, bagno di folla per il lancio della campagna elettorale di Bolsonaro - Mondo Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro arriva con la moglie Michelle al lancio della sua campagna elettorale di rielezione nell'arena ..."Sono in Vacanza" è il nuovo album e tormentone musicale dell’autore della famosa Ciapa la galeina, che intanto fa il bagnino di salvataggio ...