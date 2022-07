Borse europee positive nella settimana della Fed, Milano sostenuta dalle banche (Di lunedì 25 luglio 2022) Acquisti sui titoli degli istituti di credito in vista della pubblicazione dei conti semestrali. Ifo: Germania sull'orlo della recessione. Euro in risalita oltre 1,02 dollari, spread stabile a 238 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 25 luglio 2022) Acquisti sui titoli degli istituti di credito in vistapubblicazione dei conti semestrali. Ifo: Germania sull'orlorecessione. Euro in risalita oltre 1,02 dollari, spread stabile a 238 punti

paolocalcinari : RT @classcnbc: #UPDATE - borse europee passano in verde, Milano la migliore trainata dalle banche ????+0,7% ????+0,4% ????+0,3% ????+0,2% Piazza… - classcnbc : #UPDATE - borse europee passano in verde, Milano la migliore trainata dalle banche ????+0,7% ????+0,4% ????+0,3% ????+0,2%… - infoiteconomia : Borse europee senza direzione nella settimana della Fed, giù il petrolio - angiuoniluigi : RT @FinanciaLounge: Avvio debole per le #Borse europee nella prima seduta della settimana #PiazzaAffari #mercati #tassi #Fed - sole24ore : ?? Lo spettro #recessione, nella prima seduta delle #borse di una settimana che vedrà un nuovo rialzo dei #tassi di… -