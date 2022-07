fisco24_info : Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,22%, Nasdaq +0,10%: S 500 sale dello 0,11% - ansa_economia : Borsa: Europa debole con Wall Street contrastata, Milano +0,2%. Spread resta sempre sotto quota 230, risale il petr… - ansa_economia : Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +0,6%. Spread resta sotto i 230 punti. Petrolio in calo, gas… - ansa_economia : Borsa: apertura Wall Street, Dj +0,47%, Nasdaq -0,24%. S 500 sale dello 0,13% #ANSA - infoiteconomia : Borsa: Europa debole con Wall Street contrastata, Milano +0,2% -

Si muovono al rialzo i future sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza tonica per ladiStreet, tra circa mezz'ora. Domani, martedì 26 luglio, si apre negli Stati Uniti la due giorni di riunione del Fomc , il comitato di politica monetaria della banca centrale americana. La ...In Giappone, ladi Tokyo ha chiuso in calo, dominata dalle prese di profitto dopo sette sessioni di rialzi, e raffreddata dal calo diStreet alla fine della scorsa settimana e da un ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 lug - Apre in rialzo Wall Street nella settimana cruciale per i mercati globali, in attesa delle decisioni della Federal Reserve e di una nuova tornata di ...Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,22% a 31.965,91 punti, il Nasdaq avanza dello 0,10% a 11.847,60 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,11% a 3.966,09 punti. (A ...