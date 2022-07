Borsa: Europa prosegue in calo, pesa l'energia (Di lunedì 25 luglio 2022) Le Borse europee proseguono in calo, appesantite dal comparto dell'energia ( - 1,3%) con la flessione del prezzo del petrolio. Sui mercati permane lo spettro della recessione mentre si attendono le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Le Borse europee proseguono in, apntite dal comparto dell'( - 1,3%) con la flessione del prezzo del petrolio. Sui mercati permane lo spettro della recessione mentre si attendono le ...

