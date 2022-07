Boris Johnson soldato per un giorno: l’addestramento con l’esercito ucraino – Video (Di lunedì 25 luglio 2022) Boris Johnson soldato per un giorno: il premier uscente si unisce alle truppe ucraine e britanniche durante un’esercitazione militare. Johnson lancia una granata e prova diverse armi mentre è in visita nel North Yorkshire, dove le truppe ucraine vengono addestrate dalle forze armate britanniche. “Il Regno Unito si impegna a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a continuare a respingere l’aggressione russa”, ha detto Johnson. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022)per un: il premier uscente si unisce alle truppe ucraine e britanniche durante un’esercitazione militare.lancia una granata e prova diverse armi mentre è in visita nel North Yorkshire, dove le truppe ucraine vengono addestrate dalle forze armate britanniche. “Il Regno Unito si impegna a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a continuare a respingere l’aggressione russa”, ha detto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

