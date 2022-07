Boom di presenze per la chiusura del “Telesia for Peoples” (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – “Boom” di presenze alla cerimonia spettacolo per la consegna del Premio “Telesia for Peoples” 2022, l’evento promosso dall’associazione italoamericana no profit “Icosit” che si è concluso ieri sera nelle terme di Telese (Benevento). L’evento, che è stato dedicato alla pace nel mondo, ha avuto numerosi ospiti, tra cui l’ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina, Pier Francesco Zazo, che ha seguito ed è intervenuto in diretta da Kiev alla cerimonia. Zazo ha ricevuto il Premio “Telesia for Peoples” 2022 “per l’impegno, la professionalità e la competenza che lo vedono impegnato da anni a livello diplomatico, specie ora in Ucraina, dimostrando doti professionali di eccellenza e grande umanità, distinguendosi nell’ambito ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – “” dialla cerimonia spettacolo per la consegna del Premio “for” 2022, l’evento promosso dall’associazione italoamericana no profit “Icosit” che si è concluso ieri sera nelle terme di Telese (Benevento). L’evento, che è stato dedicato alla pace nel mondo, ha avuto numerosi ospiti, tra cui l’ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina, Pier Francesco Zazo, che ha seguito ed è intervenuto in diretta da Kiev alla cerimonia. Zazo ha ricevuto il Premio “for” 2022 “per l’impegno, la professionalità e la competenza che lo vedono impegnato da anni a livello diplomatico, specie ora in Ucraina, dimostrando doti professionali di eccellenza e grande umanità, distinguendosi nell’ambito ...

