Bonus psicologo, in poche ore quasi un terzo delle domande per i fondi disponibili. Ecco come fare domanda sul sito dell’Inps (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo poche ore dal via al Bonus psicologo il numero di richieste inoltrate sul portale dedicato a questo servizio è arrivato a 4.584. Di queste ci sono 3.872 richieste per conto personale e 712 richieste per conto terzi. Le domande si potranno fare fino al 24 ottobre ma a giudicare dal flusso delle richieste già entro la fine di questa settimana si potrebbe arrivare a quei 16 mila beneficiari totali che, secondo le previsioni del ministero dell’Economia, riusciranno a ottenere il contributo una tantum. Sono previsti circa 10 milioni di euro. come inoltrare la richiesta Il processo per inviare la propria domanda all’Inps non è immediato. Nella homepage del sito non si trova nessun riferimento diretto e per accedere bisogna ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopoore dal via alil numero di richieste inoltrate sul portale dedicato a questo servizio è arrivato a 4.584. Di queste ci sono 3.872 richieste per conto personale e 712 richieste per conto terzi. Lesi potrannofino al 24 ottobre ma a giudicare dal flussorichieste già entro la fine di questa settimana si potrebbe arrivare a quei 16 mila beneficiari totali che, secondo le previsioni del ministero dell’Economia, riusciranno a ottenere il contributo una tantum. Sono previsti circa 10 milioni di euro.inoltrare la richiesta Il processo per inviare la propriaall’Inps non è immediato. Nella homepage delnon si trova nessun riferimento diretto e per accedere bisogna ...

