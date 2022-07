Bonus psicologo, in poche ore presentate domande per un terzo dei fondi. Come fare richiesta sul sito dell’Inps (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo poche ore dal via al Bonus psicologo il numero di richieste inoltrate sul portale dedicato a questo servizio è arrivato a 4.584. Di queste ci sono 3.872 richieste per conto personale e 712 richieste per conto terzi. Le domande si potranno fare fino al 24 ottobre ma a giudicare dal flusso delle richieste già entro la fine di questa settimana si potrebbe arrivare a quei 16 mila beneficiari totali che, secondo le previsioni del ministero dell’Economia, riusciranno a ottenere il contributo una tantum. Sono previsti circa 10 milioni di euro. Come inoltrare la richiesta Il processo per inviare la propria domanda all’Inps non è immediato. Nella homepage del sito non si trova nessun riferimento diretto e per accedere bisogna scavare un po’ in ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopoore dal via alil numero di richieste inoltrate sul portale dedicato a questo servizio è arrivato a 4.584. Di queste ci sono 3.872 richieste per conto personale e 712 richieste per conto terzi. Lesi potrannofino al 24 ottobre ma a giudicare dal flusso delle richieste già entro la fine di questa settimana si potrebbe arrivare a quei 16 mila beneficiari totali che, secondo le previsioni del ministero dell’Economia, riusciranno a ottenere il contributo una tantum. Sono previsti circa 10 milioni di euro.inoltrare laIl processo per inviare la propria domanda all’Inps non è immediato. Nella homepage delnon si trova nessun riferimento diretto e per accedere bisogna scavare un po’ in ...

