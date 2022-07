Bonus psicologo fino a 600 euro, al via oggi le domande (Di lunedì 25 luglio 2022) Al via da oggi 25 luglio le domande per ottenere il Bonus psicologo, il contributo statale fino a 600 euro volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. C’è tempo fino al 24 ottobre 2022 per inoltrare le richieste sul sito dell’Inps, ma è importante farlo subito: le graduatorie saranno stilate in base all’ordine di arrivo della domanda, a partire dalle persone con Isee più basso fino alla soglia massima di 50mila euro. Una volta presentata la domanda, l’Inps comunicherà l’esito, fornendo un codice univoco da utilizzare entro 180 giorni presso il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 luglio 2022) Al via da25 luglio leper ottenere il, il contributo statalea 600volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. C’è tempoal 24 ottobre 2022 per inoltrare le richieste sul sito dell’Inps, ma è importante farlo subito: le graduatorie saranno stilate in base all’ordine di arrivo della domanda, a partire dalle persone con Isee più bassoalla soglia massima di 50mila. Una volta presentata la domanda, l’Inps comunicherà l’esito, fornendo un codice univoco da utilizzare entro 180 giorni presso il ...

