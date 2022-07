Bonus psicologo, da oggi si può fare richiesta (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA – E’ online da oggi la piattaforma Inps attraverso cui richiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, il cosiddetto Bonus psicologo. Proprio così. Lo sottolinea via social il ministero della Salute. Il nuovo beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, ricordava una nota L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bonus psicologo 2022, come funziona Echi di un’armonia universale: musica ed emotività Ansia e stress: uno studente su 2 necessita di ascolto Mutismo selettivo: la dottoressa Di Meo alla UNICH I furbetti del Bonus da 600 euro, l’ira di Di Maio Come ottenere il Bonus ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA – E’ online dala piattaforma Inps attraverso cui richiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, il cosiddetto. Proprio così. Lo sottolinea via social il ministero della Salute. Il nuovo beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, ricordava una nota L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::2022, come funziona Echi di un’armonia universale: musica ed emotività Ansia e stress: uno studente su 2 necessita di ascolto Mutismo selettivo: la dottoressa Di Meo alla UNICH I furbetti delda 600 euro, l’ira di Di Maio Come ottenere il...

Adnkronos : Il #bonuspsicologo sarà erogato prioritariamente alle persone con #Isee più basso, in base all’ordine di arrivo del… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bonus psicologo da 600 euro, al via le domande sul sito Inps. Le graduatorie daranno precedenza a chi ha un Isee più b… - RenzoSoldani : RT @GianniCuperIoPD: Il bonus psicologo finalmente è realtà: viene accreditato in automatico se avete la tessera del Pd. - ivycloverbloom_ : RT @Devosceglierlo: Ciao ragazzi, vi ricordo che da oggi è possibile richiedere il bonus psicologo, per farlo basta andare sul sito dell'IN… - romina12975 : RT @dordule: Twitter per il sociale:BONUS PSICOLOGO se non vi esce l'opzione dopo 'servizi', digitate nella barra di ricerca della home 'pu… -