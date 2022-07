Bonus psicologo | da oggi si può fare richiesta anche onilne sul sito dell’Inps

(Di lunedì 25 luglio 2022) E’ online dala piattaforma Inps attraverso cui richiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, il cosiddetto. Lo sottolinea via social il ministero della Salute. Il nuovo beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, ricordava una nota diffusa nei giorni scorsi dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. Le domande potranno essere presentate dal 25 luglio al 24 ottobre 2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda. Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali Spid, Cie o Cns. La procedura è disponibile accedendo al servizio ‘Contributo ...

