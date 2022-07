Bonus psicologo, da oggi al via le domande: a chi spetta e come richiederlo (Di lunedì 25 luglio 2022) Al via da oggi, lunedì 25 aprile, sul sito dell’Inps la presentazione delle domande online per ottenere il Bonus psicologo. C’è tempo per inoltrare la richiesta fino al 24 ottobre 2022. Bonus psicologo, da oggi al via le domande La misura, introdotta con il decreto Milleproroghe, prevede un importo fino a 600 euro per coloro che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Al via da, lunedì 25 aprile, sul sito dell’Inps la presentazione delleonline per ottenere il. C’è tempo per inoltrare la richiesta fino al 24 ottobre 2022., daal via leLa misura, introdotta con il decreto Milleproroghe, prevede un importo fino a 600 euro per coloro che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MinisteroSalute : #BonusPsicologo ??Da oggi #25luglio online la piattaforma @INPS_it per presentare la richiesta del “Contributo per… - INPS_it : Online sul sito #Inps il #servizio per la presentazione delle domande di #BonusPsicologo. Accedi da qui:… - llyfrausandrain : RT @Devosceglierlo: Ciao ragazzi, vi ricordo che da oggi è possibile richiedere il bonus psicologo, per farlo basta andare sul sito dell'IN… - Varco001 : RT @GianniCuperIoPD: Il bonus psicologo finalmente è realtà: viene accreditato in automatico se avete la tessera del Pd. - writersdream_ : RT @Devosceglierlo: Ciao ragazzi, vi ricordo che da oggi è possibile richiedere il bonus psicologo, per farlo basta andare sul sito dell'IN… -