Bonus psicologo da 600 euro, al via le domande sul sito Inps. Le graduatorie daranno precedenza a chi ha un Isee più basso (Di lunedì 25 luglio 2022) Da lunedì è possibile presentare domanda all'Inps per ottenere il Bonus psicologo previsto dal decreto Milleproroghe: fino a 600 euro da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo per iniziare una terapia. C'è tempo fino al 24 ottobre ma è importante fare presto: le graduatorie terranno a conto del reddito e daranno la precedenza a coloro che hanno un Isee più basso, fino alla soglia massima di 50mila euro, in base all'ordine di arrivo della domanda. Per inoltrarla è necessario disporre delle credenziali Spid, Cie o Cns. La procedura è disponibile accedendo al servizio 'Contributo sessioni psicoterapia', dall'home page del sito www.Inps.it, seguendo il percorso 'Prestazioni e ...

