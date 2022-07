Bonus latte in polvere, 400 euro per il tuo bambino: devi fare questa cosa per ottenerlo (Di lunedì 25 luglio 2022) Arrivano buone notizie per le donne in dolce attesa a per le neo-mamme italiane: è stato introdotto il Bonus per il latte in polvere. Bonus latte in polvere (fonte pexels)Il 2022 riserva finalmente una bella notizia per i neo o futuri genitori italiani. L’allattamento al seno viene infatti consigliato da tutti i pediatri e specialisti, ma per alcuni motivi la novella mamma potrebbe non essere in grado di nutrire correttamente il nuovo venuto. Che si tratti di agalattia, ipogalattia, oppure di altre condizioni patologiche invalidanti l’allattamento, poco importa. Nel 2020 è stata introdotta una legge di bilancio per incontrare le esigenze di piccoli e genitori, e prevede della agevolazioni per l’acquisto del costoso latte in polvere. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 luglio 2022) Arrivano buone notizie per le donne in dolce attesa a per le neo-mamme italiane: è stato introdotto ilper ilinin(fonte pexels)Il 2022 riserva finalmente una bella notizia per i neo o futuri genitori italiani. L’allattamento al seno viene infatti consigliato da tutti i pediatri e specialisti, ma per alcuni motivi la novella mamma potrebbe non essere in grado di nutrire correttamente il nuovo venuto. Che si tratti di agalattia, ipogalattia, oppure di altre condizioni patologiche invalidanti l’allattamento, poco importa. Nel 2020 è stata introdotta una legge di bilancio per incontrare le esigenze di piccoli e genitori, e prevede della agevolazioni per l’acquisto del costosoin. ...

