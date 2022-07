"Bonaccini premier". Fuga di notizie, chi (e come) vuole fare fuori Letta (Di lunedì 25 luglio 2022) Matteo Renzi lo ha candidato premier, anche in chiave ani-Letta, ma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, in diretta a Morning News, su Canale 5, minimizza: "È un discorso che non conta nulla. L'unica cosa che mi auguro è che si possa mettere insieme una coalizione che abbia alcuni capisaldi dal punto di vista programmatico e possa mi auguro partire da coloro che hanno dato la fiducia al governo Draghi qualche giorno fa come perimetro su cui costruire l'alleanza". E ancora, aggiunge: "Io sono tra quelli che non crede basti agitare le spauracchio delle destre per convincere gli elettori seppur vero che se il centrosinistra si frattura e ognuno pensa per sé", "quella destra potrebbe fare strike in parlamento e avere addirittura due terzi come qualcuno ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Matteo Renzi lo ha candidato, anche in chiave ani-, ma Stefano, presidente della Regione Emilia Romagna, in diretta a Morning News, su Canale 5, minimizza: "È un discorso che non conta nulla. L'unica cosa che mi auguro è che si possa mettere insieme una coalizione che abbia alcuni capisaldi dal punto di vista programmatico e possa mi auguro partire da coloro che hanno dato la fiducia al governo Draghi qualche giorno faperimetro su cui costruire l'alleanza". E ancora, aggiunge: "Io sono tra quelli che non crede basti agitare le spauracchio delle destre per convincere gli elettori seppur vero che se il centrosinistra si frattura e ognuno pensa per sé", "quella destra potrebbestrike in parlamento e avere addirittura due terziqualcuno ha ...

