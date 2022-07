Bomba su Totti al rientro di Ilary dalla Tanzania: cosa è emerso (Di lunedì 25 luglio 2022) Si continua a parlare della storia d’amore naufragata tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo il sito «The Pipol» l’ex numero 10 della Roma sarebbe andato a vivere con la nuova compagna Noemi Bocchi dopo la separazione. Un gossip che i diretti interessati hanno scelto finora di non commentare. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francesco Totti e Ilary Blasi pronti a tornare insieme? Ecco come stanno le cose Dell’ex capitano della Magica si sono perse le tracce dopo l’annuncio dell’addio con la moglie. Mentre Ilary Blasi, dopo il soggiorno in Tanzania, si è fatta vedere nella casa di Sabaudia. La villa che è sempre stata la meta estiva della famiglia Totti, adesso è tutta per lei, per la conduttrice dell‘«Isola dei famosi». I paparazzi ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022) Si continua a parlare della storia d’amore naufragata tra FrancescoBlasi. Secondo il sito «The Pipol» l’ex numero 10 della Roma sarebbe andato a vivere con la nuova compagna Noemi Bocchi dopo la separazione. Un gossip che i diretti interessati hanno scelto finora di non commentare. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> FrancescoBlasi pronti a tornare insieme? Ecco come stanno le cose Dell’ex capitano della Magica si sono perse le tracce dopo l’annuncio dell’addio con la moglie. MentreBlasi, dopo il soggiorno in, si è fatta vedere nella casa di Sabaudia. La villa che è sempre stata la meta estiva della famiglia, adesso è tutta per lei, per la conduttrice dell‘«Isola dei famosi». I paparazzi ...

AntoDamiano1996 : Per me è sempre una bomba di Maurizio Mosca: TOTTI AL MILAN. E intanto cuoceva nel pentolone coi fumi (RONALDINHO AL CATANIA) - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi c’è il ritorno di fiamma: l’indiscrezione bomba poco fa - #Francesco #Totti #Ilary… - zazoomblog : Vuole lasciare Roma.... Lultima bomba sulla separazione tra Totti e Ilary - #Vuole #lasciare #Roma. #Lultima - infoitcultura : 'Vuole lasciare Roma...'. L'ultima bomba sulla separazione tra Totti e Ilary - VercesiErnesto : RT @ilgiornale: Ilary Blasi sarebbe pronta a lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano: le indiscrezioni non trovano conferma ma la rot… -