Bologna, Sky: "Rennes interessato ad Arthur Theate" (Di lunedì 25 luglio 2022) Bologna Theate- Il Bologna continua la sua preparazione atletica in vista dei prossimi impegni stagionali. Nel frattempo il D.S Vagnati lavora assiduamente sul mercato in entrata e in uscita. Il Bologna è attivissima sul mercato, interessano vari obbiettivi per l'attacco. Mentre si prova a trovare una giusta offerta per soffiare Ilicic all'Atalanta, Mihaljovic chiede un attaccante per sostituire Arnautovic. L'Austriaco non può essere titolare per 38 gare visto, il problema alla schiena che lo perseguita dalla scorsa stagione. Il mercato in uscita è molto caldo, dopo aver ceduto Svanberg al Wolfsburg, anche Theate è richiestissimo. Il difensore Belga è richiesto in Francia dove, il Rennes dopo aver perso Kim Min Jae a discapito del Napoli, vuole Theate. Gli Emiliani ...

