Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti lunedì 25 luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Bollettino della Regione Veneto per la giornata di lunedì 25 luglio, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco gli aggiornamenti delle ultime 24 ore in merito a contagi, morti e guariti in Veneto. oggi si registrano 1.720 nuovi contagi, 5 morti, 29 ricoverati in terapia intensiva, 795 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 99.453 gli attualmente positivi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Ildella Regioneper la giornata di25, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco gli aggiornamenti delle ultime 24 ore in merito ainsi registrano 1.720 nuovi, 5, 29 ricoverati in terapia intensiva, 795 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 99.453 gli attualmente positivi. SportFace.

