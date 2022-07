Bollettino regione Campania | risale il tasso di incidenza | 7 morti in 48 ore

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.397 i neo positivi al Covid insu 10.933 test esaminati. In risalita, secondo i dati deldella, ildiche ieri era pari al 20,27 ed oggi è parti a 21.92%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali aumentano i ricoveri in terapia intensiva con 36 posti letto occupati (+5 rispetto a ieri); calo invece in degenza con 682 posti letto occupati (-6 rispetto a ieri). Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.397 di cui: Positivi all’antigenico: 2.312 Positivi al molecolare: 85 Test: 10.933 di cui: Antigenici: 9.366 Molecolari: 1.567 ?Deceduti: 7 (*) (*) nelle ultime 48 ore; ...

