Bollette, i costi resteranno alti: parla il presidente dell'ARERA (Di lunedì 25 luglio 2022) I costi delle Bollette sono arrivati alle stelle, ma nei prossimi mesi le cose non miglioreranno. Ecco perché L'Italia sta passando un momento di profonda crisi, i costi delle Bollette di luce e gas stanno toccante le stelle. La situazione, però, non si risolverà in breve tempo e il prezzi rimarranno alti per ancora diversi mesi. Tutto ciò produrrà degli effetti negativi nei confronti di famiglie e di imprese. Bollette di luce e gas alle stelle (Screenshot da Facebook)La situazione che sta attraversando l'Italia non è delle migliori. Il presidente dell'ARERA (l'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente), Stefano Besseghini, durante un'intervista rilasciata alla testata Money.it, ha spiegato che le tensioni geopolitiche non ...

