Bocciata dalla Corte Costituzionale la Legge della Regione Abruzzo su inceneritore (Di lunedì 25 luglio 2022) L'Aquila - La Corte Costituzionale, con sentenza n.191/2022 del 5 giugno scorso, depositata in data odierna, ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art.1, comma 4, della Legge della Regione Abruzzo n.45 del 30 dicembre 2020 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), impugnata dal Governo, limitatamente alla parte in cui si ribadisce la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani. A renderlo noto è l'assessore con delega ai Rifiuti, Nicola Campitelli. "Nel 2020, - ha spiegato l'assessore Campitelli - abbiamo licenziato una Legge regionale sull'economia circolare che ha confermato di non prevedere la realizzazione di inceneritori ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 25 luglio 2022) L'Aquila - La, con sentenza n.191/2022 del 5 giugno scorso, depositata in data odierna, ha dichiarato l'illegittimitàdell'art.1, comma 4,n.45 del 30 dicembre 2020 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), impugnata dal Governo, limitatamente alla parte in cui si ribadisce la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani. A renderlo noto è l'assessore con delega ai Rifiuti, Nicola Campitelli. "Nel 2020, - ha spiegato l'assessore Campitelli - abbiamo licenziato unaregionale sull'economia circolare che ha confermato di non prevedere la realizzazione di inceneritori ...

