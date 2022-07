Birmania, quattro attivisti giustiziati: prime esecuzioni da 50 anni. Human Rights Watch: “Atto di crudeltà” (Di lunedì 25 luglio 2022) Era dagli anni 80 che non succedeva. quattro attivisti birmani per la democrazia sono stati giustiziati per aver collaborato a organizzare “atti terroristici”: si tratta delle prime esecuzioni di prigionieri negli ultimi 50 anni. Lo hanno riferito oggi i media statali in Birmania, dove dal febbraio del 2021 è al potere la giunta militare che ha spodestato il governo democratico guidato da Aung San Suu Kyi. I quattro attivisti giustiziati son l’ex parlamentare e artista hip-hop Phyo Zeya Thaw (41 anni), Kyaw Min Yu (53), Hla Myo Aung, e Aung Thura Zaw. Phyo Zeya Thaw – che nel 2015 era stato eletto nelle fila della Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi – era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Era dagli80 che non succedeva.birmani per la democrazia sono statiper aver collaborato a organizzare “atti terroristici”: si tratta delledi prigionieri negli ultimi 50. Lo hanno riferito oggi i media statali in, dove dal febbraio del 2021 è al potere la giunta militare che ha spodestato il governo democratico guidato da Aung San Suu Kyi. Ison l’ex parlamentare e artista hip-hop Phyo Zeya Thaw (41), Kyaw Min Yu (53), Hla Myo Aung, e Aung Thura Zaw. Phyo Zeya Thaw – che nel 2015 era stato eletto nelle fila della Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi – era stato ...

