Binaghi | «Il torneo di tennis di Napoli sarà una tantum | ma verranno i migliori»

(Di lunedì 25 luglio 2022) Angelomette due, tre, cinque mani avanti: non vi abituate troppo, godetevi il grandequesto autunno che chissà la prossima volta quando ricapita. Un “una”, lo definisce il Presidente della Fit. Il “250” di, occasione “irripetibile” di portare sul lungomare i top 20, quasi certamente gli italiani: Berrettini, Sinner, Musetti. Perché ad ottobre quei 250 punti per il ranking faranno gola soprattutto a chi dovrà ancora guadagnarsi l’ingresso alle Finals di Torino. “Un 250 col tabellone di un 500”, dicepresentando ilal Tc. Se la ricordano ancora tutti la Coppa Davis del 2014, con Fognini che batte Murray nella bolgia dell’arena costruita alla Rotonda Diaz. Il progetto di quest’anno ricalca ...

