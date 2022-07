Berlusconi vuole piantare un milione di alberi, ma il Pnrr ne prevede già 6,6 milioni (Di lunedì 25 luglio 2022) O tempora, o mores! C’era un tempo in cui Silvio Berlusconi prometteva milioni di posti di lavoro. Ora si accontenta degli alberi: oltre alle pensioni a mille euro (di cui abbiamo già parlato) il Cavaliere promette, se il centrodestra vincerà le elezioni, di piantare ogni anno «almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale». Ma c’è un dettaglio che forse è sfuggito al leader di Forza Italia. Come ha ricordato la grillina Ilaria Fontana, sottosegretaria alla Transizione Ecologica, nel Recovery Plan del governo Draghi è già prevista un’opera di piantumazione di alberi piuttosto importante. Nel Pnrr sono infatti previsti 330 milioni di euro di stanziamento per piantare un totale di 6,6 ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) O tempora, o mores! C’era un tempo in cui Silviopromettevadi posti di lavoro. Ora si accontenta degli: oltre alle pensioni a mille euro (di cui abbiamo già parlato) il Cavaliere promette, se il centrodestra vincerà le elezioni, diogni anno «almeno undisu tutto il territorio nazionale». Ma c’è un dettaglio che forse è sfuggito al leader di Forza Italia. Come ha ricordato la grillina Ilaria Fontana, sottosegretaria alla Transizione Ecologica, nel Recovery Plan del governo Draghi è già prevista un’opera di piantumazione dipiuttosto importante. Nelsono infatti previsti 330di euro di stanziamento perun totale di 6,6 ...

ItaliaViva : Senza Draghi l'Italia è più debole. E la responsabilità è di Conte e dei 5S da un lato e di Salvini e Berlusconi da… - CarloCalenda : In Italia la politica è fantascienza. Via Draghi, Berlusconi vuole 1 mln di alberi, Di Maio è atlantista, Pd non vu… - Dep35022022 : @FilBarbera @crialicata Mah, a me sembra un Revival di Veltroni '08. Che prese pure un botto di voti, ma perse ugua… - susy962 : @arwen0506 @a_meluzzi Ma soprattutto sta Pascale chi è?? Una che ha vissuto alla grande grazie ai soldi di Berlusco… - DiegoNatoli2 : RT @v2Dark: Per non parlare di Renzi che cambia logo presentando un obbobrio tale che al confronto Berlusconi li personalizzava poco, Melon… -