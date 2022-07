Berlusconi e Salvini, il piano anti Meloni premier. L'obiettivo: indicare per Palazzo Chigi un moderato (Di lunedì 25 luglio 2022) Andare d?accordo tra alleati, ma certo, e si sta facendo di tutto perché al vertice di martedì o mercoledì prossimo vinca la concordia nel centrodestra. Ma una cosa... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 25 luglio 2022) Andare d?accordo tra alleati, ma certo, e si sta facendo di tutto perché al vertice di martedì o mercoledì prossimo vinca la concordia nel centrodestra. Ma una cosa...

elio_vito : La matrice è chiara. Vanno ai comizi di Vox, sono amici di Putin e stringono la mano ad Orban. L'Italia democratic… - GiovaQuez : Brunetta (FI): 'Salvini vedeva deteriorare il suo consenso, FI non si espandeva e Meloni cresceva. Durare fino al 2… - TizianaFerrario : In bermudine già pronto per il Papeete bis, scomposto e logoro come i suoi slogan. Un dilettante della politica ha… - BenetelloDino : RT @elio_vito: Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse le elezion… - ritalaura2000 : RT @ComVentotene: Indovinello per gli elettori Premessa: il sistema pensionistico si regge per larga parte sulla fiscalità generale, ossia… -