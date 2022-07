Benvenuta Ginevra! Dopo 3 maschietti | il fiocco rosa per la coppia vip italiana

(Di lunedì 25 luglio 2022) “Ginevra. Oggi hai realizzato un sogno, ti amo già con tutta me stessa”:ilper Ignazio Abate e Valentina del Vecchio, che dà l’annuncio sui social postando la prima foto con la piccolina. Si è allargata la famiglia dell’ex calciatore e ora allenatore della Primavera del Milan. “Tantissimi auguri a Mister Ignazio Abate e a Valentina per la nascita di Ginevra” ha cinguettato con un tweet il club rossonero per fare gli auguri all’ex terzino, 35 anni, che arriva così a quattro figli, tree una femminuccia. E sotto l’annuncio della neo mamma pioggia di auguri anche dalle “wags”. Ignazio Abate figlia: è nata Ginevra Federica Ziliani, Federica Riccardi, Michela Quattrociocche, Roberta Sinopoli ma anche Sabrina Ghio, Alessia ...

ginevranotfound : @jenniel0vebot benvenuta!! sono ginevra,stanno anche io le blackpink e gli straykids ?? bias in tutti e due i gruppi? -

TGCOM

Parto in casa nella notte, per una mamma modicana di 36 anni che ha dato alla luce la piccola, nata di 3 chili. Mamma e figlia stanno bene. La donna, vive a Modica Alta eè la sua secondogenita. Quando le si sono rotte le acque ha capito che non c'era più tempo per andare in ospedale e aiutata da un parente infermiere, ha fatto nascere la sua piccola tra le ...... che appare, nel ruolo di sé stessa, nei film di Nanni Moretti e nei memoir diBompiani, ... si sentirà a casa in questo tripudio di realistica fantasia: finalmente, o benvenuto, sullo ... Ignazio Abate papà per la quarta volta: è nata Ginevra "Tantissimi auguri a Mister Ignazio Abate e a Valentina per la nascita di Ginevra" ha cinguettato con un tweet il club. L’ex terzino, 35 anni, ha già tre maschi e ora la sua squadra si arricchisce di ...Ignazio Abate festeggia la nascita di sua figlia Ginevra, gli auguri del Milan sui suoi canali social – FOTO Una nuova benvenuta in casa Milan. È nata ieri infatti la figlia di Ignazio Abate, allenato ...