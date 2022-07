Benefici ambientali e sociali per le aziende che investono nell’innovazione digitale (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 luglio 2022 – Le aziende che investono nell’adozione di pratiche sostenibili finalizzate al miglioramento del proprio impatto su ambiente e persone registrano una serie di Benefici, di breve e lungo periodo. Tra i fattori che avranno il maggior impatto in termini di sostenibilità ambientale e sociale, le imprese mettono al primo posto il cloud computing, le competenze digitali e la cybersecurity, insieme alla dematerializzazione, all’automazione e alla flessibilità dei processi. Centrale, quindi, il ruolo della connettività, in particolare del 5G, in grado di abilitare l’uso dell’IoT e della domotica. Sono questi alcuni dei temi principali che emergono dallo studio “Le transizioni gemelle: digitale e sostenibilità alleati per cambiare l’Italia” realizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e Join ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 luglio 2022 – Lechenell’adozione di pratiche sostenibili finalizzate al miglioramento del proprio impatto su ambiente e persone registrano una serie di, di breve e lungo periodo. Tra i fattori che avranno il maggior impatto in termini di sostenibilità ambientale e sociale, le imprese mettono al primo posto il cloud computing, le competenze digitali e la cybersecurity, insieme alla dematerializzazione, all’automazione e alla flessibilità dei processi. Centrale, quindi, il ruolo della connettività, in particolare del 5G, in grado di abilitare l’uso dell’IoT e della domotica. Sono questi alcuni dei temi principali che emergono dallo studio “Le transizioni gemelle:e sostenibilità alleati per cambiare l’Italia” realizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e Join ...

