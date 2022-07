Beautiful | anticipazioni 26 luglio | Liam racconta a Hope come ha ucciso Vinny

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 25 luglio 2022)26: lo “spettro di” continua ad incombere sui personaggi della soap. In particolare su Brooke, Ridge e Flo e ovviamente su, che finalmente arriveranno al momento della verità.26: Flo, Brooke e Ridge continuano a farsi domande su Bill. Intanto… Continuano gli interrogativi di Flo, Brooke e Ridge sullo strano atteggiamento di Bill, non sapendo la storia di. Nel frattemporivela acos’ha fatto all’ex spacciatore e. Dice anche che, dopo l’incidente, ha perso i sensi per lo choc e Bill l’ha portato via in auto, senza ...