Beatrice Borromeo rivela il talento segreto di Pierre Casiraghi

La giornalista parlando in un podcast della sua vita privata ha raccontato che il marito adora organizzare per i loro figli, Stefano e Francesco, spettacolari feste con maschere, giochi e castelli gonfiabili: «La mente è lui. E si diverte moltissimo»

