Bayern Monaco senza freni: spesi quasi 30 milioni per il 2005 Mathys Tel (Di lunedì 25 luglio 2022) Programmare il futuro con idee chiare e investimenti importanti. Anzi importantissimi. Il Bayern Monaco prosegue nella sua politica che consiste nell’alternare investimenti mirati su giocatori già pronti e di sicura affidabilità – vedi gli 85 milioni spesi per de Ligt – ad operazioni altrettanto importanti sui campioni del futuro. senza sperperare soldi, ma spendendoli bene e tenendo il bilancio in attivo. L’ultimo colpo sul calciomercato è costato quasi 30 milioni ma, quasi incredibilmente, sono stati spesi per un giocatore sconosciuto agli occhi dei meno attenti. Ma non perché si tratta di un calciatore in arrivo da campionati esotici o di basso livello. Tutt’altro. Semplicemente perché, fino ad ora, tra i professionisti ha giocato ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Programmare il futuro con idee chiare e investimenti importanti. Anzi importantissimi. Ilprosegue nella sua politica che consiste nell’alternare investimenti mirati su giocatori già pronti e di sicura affidabilità – vedi gli 85per de Ligt – ad operazioni altrettanto importanti sui campioni del futuro.sperperare soldi, ma spendendoli bene e tenendo il bilancio in attivo. L’ultimo colpo sul calciomercato è costato30ma,incredibilmente, sono statiper un giocatore sconosciuto agli occhi dei meno attenti. Ma non perché si tratta di un calciatore in arrivo da campionati esotici o di basso livello. Tutt’altro. Semplicemente perché, fino ad ora, tra i professionisti ha giocato ...

