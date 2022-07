Baronchelli | “Per il mondo dell’arte contemporanea Bergamo è una città vivace”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 luglio 2022) Incontriamo a Venezia il bergamasco Mauro, dal 2015 direttore operativo dello straordinario polo d’artedi Palazzo Grassi e Punta della Dogana. A margine dell’onirica Biennale lagunare “Il latte dei sogni”, dal fascino metamorfico insieme conturbante e disturbante, troviamo ristoro nel salone centrale del sontuoso palazzo patrizio, affacciato sul Canal Grande, al riparo dall’afa delle calli e dai bagliori accecanti delle pietre e delle vetrate trafitte dal sole di luglio. In uno scrigno di storia come Venezia, la mission di Palazzo Grassi e Punta della Dogana a gestione François Pinault è promuovere l’artecon la celebrazione di grandi nomi internazionali, la ricerca di giovani talenti, il dialogo con ladi Venezia, la formazione di un pubblico di ogni età. Nato in Alta Val ...