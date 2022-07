Agenzia ANSA

La polizia delle Bahamas ha detto che lasi èa oltre 11 km al largo dell'isola di New Providence. Altre 25 persone sono state salvate, inclusa una donna che è stata trovata viva all'...La polizia delle Bahamas ha detto che lasi èa oltre 11 km al largo dell'isola di New Providence. Altre 25 persone sono state salvate, inclusa una donna che è stata trovata viva all'... Barca capovolta alle Bahamas, morti 17 migranti haitiani Almeno 17 migranti provenienti da Haiti, tra cui un bambino, sono morti al largo delle Bahamas, quando la barca a bordo della quale si trovavano si è capovolta. Lo riporta la Bbc. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...