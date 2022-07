Avezzano Rugby, dopo 10 anni la squadra torna in serie A (Di lunedì 25 luglio 2022) L'Aquila - Il popolo del Rugby marsicano può esultare: dieci anni dopo l'ultima volta, l'Avezzano Rugby tornerà a disputare il campionato di serie A. L'ufficialità è stata data durante l'ultimo Consiglio federale che ha deciso sulla struttura dei prossimi campionati. La nuova formula prevede i gironi a undici squadre e così, oltre alle quattro vincitrici dei rispettivi campionati di serie B dello scorso anno, sono state chiamate a partecipare anche le migliori due seconde, il Livorno e l'ISWEB Avezzano Rugby. Lo rende noto la stessa società. "Un risultato prestigioso e meritato - si legge in una nota - frutto di un'incredibile seconda parte della stagione appena trascorsa dove la squadra allenata dall'head coach ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 25 luglio 2022) L'Aquila - Il popolo delmarsicano può esultare: diecil'ultima volta, l'tornerà a disputare il campionato diA. L'ufficialità è stata data durante l'ultimo Consiglio federale che ha deciso sulla struttura dei prossimi campionati. La nuova formula prevede i gironi a undici squadre e così, oltre alle quattro vincitrici dei rispettivi campionati diB dello scorso anno, sono state chiamate a partecipare anche le migliori due seconde, il Livorno e l'ISWEB. Lo rende noto la stessa società. "Un risultato prestigioso e meritato - si legge in una nota - frutto di un'incredibile seconda parte della stagione appena trascorsa dove laallenata dall'head coach ...

