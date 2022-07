Avengers 5 e 6: i post credit nei cinecomic si collegano ai nuovi capitoli, parola di Kevin Feige (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo weekend al Comic-Con di San Diego sono stati annunciati altri due film dell'universo Avengers che, come svela Kevin Feige, saranno collegati ad alcune scene post-credit degli ultimi cinecomic Marvel. La saga Avengers non è finita come tutti pensavamo. Al Comic-Con di San Diego 2022 sono stati annunciati Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, altri due capitoli che, secondo Kevin Feige, erano stati già annunciati dalle scene post-credit degli ultimi film dell'MCU. I Marvel Studios sono tornati al Comic-Con di San Diego, per la prima volta dopo tre anni dall'annuncio della Fase 4 nel 2019, per svelare anticipazioni gustosissime. Tra le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo weekend al Comic-Con di San Diego sono stati annunciati altri due film dell'universoche, come svela, saranno collegati ad alcune scenedegli ultimiMarvel. La saganon è finita come tutti pensavamo. Al Comic-Con di San Diego 2022 sono stati annunciati: The Kang Dynasty e: Secret Wars, altri dueche, secondo, erano stati già annunciati dalle scenedegli ultimi film dell'MCU. I Marvel Studios sono tornati al Comic-Con di San Diego, per la prima volta dopo tre anni dall'annuncio della Fase 4 nel 2019, per svelare anticipazioni gustosissime. Tra le ...

