Autostrade per l’Italia e Università di Brescia insieme per la mobilità sostenibile (Di lunedì 25 luglio 2022) È nata una nuova partnership di ricerca tra il Gruppo Autostrade per l’Italia e l’Università degli Studi di Brescia. L’accordo, della durata di 5 anni, ha come obiettivo quello di sviluppare studi e ricerche sulla mobilità sostenibile e le infrastrutture, relativamente al trasporto di persone e merci, per l’ideazione e gestione di servizi di info mobilità, per la progettazione di soluzioni utili all’incremento della sicurezza stradale e, più in generale, per l’approfondimento dei principi di “Smart Cities” e “Smart Mobility” «Questa iniziativa – afferma Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia – è un ulteriore tassello di Autostrade del Sapere, piattaforma che ci vede in campo sul ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 25 luglio 2022) È nata una nuova partnership di ricerca tra il Gruppopere l’degli Studi di. L’accordo, della durata di 5 anni, ha come obiettivo quello di sviluppare studi e ricerche sullae le infrastrutture, relativamente al trasporto di persone e merci, per l’ideazione e gestione di servizi di info, per la progettazione di soluzioni utili all’incremento della sicurezza stradale e, più in generale, per l’approfondimento dei principi di “Smart Cities” e “Smart Mobility” «Questa iniziativa – afferma Roberto Tomasi, amministratore delegato diper– è un ulteriore tassello didel Sapere, piattaforma che ci vede in campo sul ...

