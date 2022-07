Audi Q3 | la gamma bestseller dei quattro anelli convince sempre di più – FOTO

(Di lunedì 25 luglio 2022) Dal 2018, lancio della seconda generazione, ad oggi, laQ3 delle compatteha venduto, solo in Italia, 42.600 unità, mentre nei primi mesi del 2022 ha rappresentato il 53% del totale dell’immatricolato. In mezzo c’è stato l’aggiornamento delle carrozzerie, con l’introduzione della coupé nella versione Sportback, fino all’ampliamento delle proposte di motorizzazioni, con quella elettrificata plug-in hybrid, che ha portato laibrida dia contare complessivamente 11 modelli (tra questi anche l’A8 TFSI e). Anche nei risultati di questo comparto, laQ3 ha fatto sentire il suo peso: nel primo semestre dell’anno, infatti, ha rappresentato peril 40% dell’immatricolato di motorizzazioni ibride alla spina. La Q3, basata su piattaforma MQB e prodotta in ...

Non deve stupire il fatto che oltre il 50% delle Audi vendute in Italia appartiene alla gamma Q, cioè alle configurazioni suv e sportback. E che all'interno di questo 'mondo' di grande successo la famiglia Q3 rappresenta una immatricolazione su due.
È già best seller la nuova Audi Q3 e non può essere altrimenti anche nelle flotte: abbiamo guidato tre versioni del Suv, scopriamole insieme.