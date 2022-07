Atletica | Tobi Amusan record del mondo nei 100 hs | straripante 12 12 ai Mondiali Poi 12 06 ventoso

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 luglio 2022)ha firmato il nuovodelsui 100 ostacoli. La nigeriana è riuscita nell’impresa in maniera inattesa, siglando il tempone nelle semifinali dei2022 dileggera. L’africana ha timbrato un roboante 12.12 (con 1,0 m/s di vento a favore), sconfiggendo la statunitense Kendra Harrison (12.27), ormai ex primatista mondiale e che oggi si è vista beffare dalla rivale sulla pista di Eugene (Oregon, USA). VIDEOdelnei 100 ostacoli: folle 12.12 in semifinale aidiLa 25enne ha ritoccato di otto centesimi quanto l’americana fece il 22 luglio 2016 a Londra. Il 12.20 di Harrison finisce in soffitta all’improvviso per ...