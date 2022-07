Atletica | Mondiali Eugene 2022 | il medagliere finale

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ildeididi, che si sono conclusi nella notte italiana. Come da pronostico dominio dei padroni di casa statunitensi nella classifica per nazioni, che tiene conto delle medaglie vinte: gli Stati Uniti chiudono la manifestazione con 33 medaglie complessive, di cui 13 d’oro, 9 d’argento e 11 di bronzo. Alle loro spalle, staccatissima, c’è l’Etiopia con 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi mentre la Jamaica proprio all’ultimo si porta in terza posizione con due ori, sette argenti e un bronzo. L‘Italia ha ritrovato grazie a Stano quell’oro che mancava dal Mondiale 2003, a cui si aggiunge anche lo splendido bronzo di Vallortigara nell’alto femminile. In totale sono state 45 le nazioni in grado di conquistare almeno una medaglia, un dato che la dice ...